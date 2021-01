Milan, questi ragazzi del Diavolo bravi pure se c'è da soffrire (Di domenica 10 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

58'- Brutto colpo per le viola, che, inevitabilmente, adesso offriranno ampi spazi al contropiede bianconero. 56'- Gran giocata di Bonansea, e Supercoppa che prende ...

Conti può partire: altro indizio in Milan-Torino

Dopo Milan-Torino sembra ancora più chiaro che Conti è considerato l'ultima scelta di Pioli sulla fascia destra. Cessione possibile adesso.

