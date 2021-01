LIVE Fognini-Chardy 6-7 6-5, ATP Antalya in DIRETTA: il ligure prolunga il match e si assicura il tie-break! (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Altro mini-break azzurro! Rovescio lungolinea e risposta larga dell’avversario. 4-1 Mini-fuga dell’italiano! 3-1 Servizio e diritto del talento azzurro. 1-2 Buona prima del francese. 0-2 CHE ANGOLO DI Fognini! Strettino di rovescio per il mini-break. 1-0 Buon inizio per il ligure. 6-6 Si vola al tie-break! 40-0 Buona prima del #72 al mondo. 30-0 Lungo il rovescio in risposta dell’azzurro. 15-0 Servizio e volée di Chardy. 6-5 Fognini SHOW! Palla corta recuperata e lob vincente: Chardy servirà per restare nel set. AD-40 Nuovamente in vantaggio nel gioco per il ligure: game fondamentale. 40-40 Si ferma sul nastro il diritto del ligure! Parità ancora. AD-40 Altro servizio ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-5 Altro mini-break azzurro! Rovescio lungolinea e risposta larga dell’avversario. 4-1 Mini-fuga dell’italiano! 3-1 Servizio e diritto del talento azzurro. 1-2 Buona prima del francese. 0-2 CHE ANGOLO DI! Strettino di rovescio per il mini-break. 1-0 Buon inizio per il. 6-6 Si vola al tie-40-0 Buona prima del #72 al mondo. 30-0 Lungo il rovescio in risposta dell’azzurro. 15-0 Servizio e volée di. 6-5SHOW! Palla corta recuperata e lob vincente:servirà per restare nel set. AD-40 Nuovamente in vantaggio nel gioco per il: game fondamentale. 40-40 Si ferma sul nastro il diritto del! Parità ancora. AD-40 Altro servizio ...

