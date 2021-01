Lazio, Lucas Leiva: “Finalmente non abbiamo subito gol. Ora vinciamo il derby” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il calciatore della Lazio Lucas Leiva ha analizzato ai microfoni di Lazio Style Channel la vittoria ottenuta contro il Parma: "Sono felice, ieri è stato il mio compleanno e quello della Lazio ed oggi abbiamo vinto. È stata una partita difficile ma abbiamo meritato la vittoria. Ieri ho ricevuto tanti auguri per il mio compleanno, mi ha fatto piacere ed è stato un weekend perfetto. Oggi non abbiamo subito gol e questo è importante perché il gol prima o poi lo troviamo sempre. Arriviamo al derby con tanta fiducia, vogliamo vincerlo per scalare la classifica".caption id="attachment 1078111" align="alignnone" width="6192" Lucas Leiva, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il calciatore dellaha analizzato ai microfoni diStyle Channel la vittoria ottenuta contro il Parma: "Sono felice, ieri è stato il mio compleanno e quello dellaed oggivinto. È stata una partita difficile mameritato la vittoria. Ieri ho ricevuto tanti auguri per il mio compleanno, mi ha fatto piacere ed è stato un weekend perfetto. Oggi nongol e questo è importante perché il gol prima o poi lo troviamo sempre. Arriviamo alcon tanta fiducia, vogliamo vincerlo per scalare la classifica".caption id="attachment 1078111" align="alignnone" width="6192", getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Lazio, Lucas Leiva: 'Finalmente non abbiamo subito gol. Ora vinciamo il derby' - - IoNascoQui : Sostituzione Lazio...escono Caicedo e Lucas Leiva, in campo Pereira e Cataldi - flamanc24 : RT @sergeeej21: Luiz Felipe non fa cazzate. Lucas non fa cazzate. Acerbi non fa cazzate. Caicedo non devi farti ammonire. Ciro non fa er ma… - liidsss : RT @sergeeej21: Luiz Felipe non fa cazzate. Lucas non fa cazzate. Acerbi non fa cazzate. Caicedo non devi farti ammonire. Ciro non fa er ma… - ketty_25299 : RT @sergeeej21: Luiz Felipe non fa cazzate. Lucas non fa cazzate. Acerbi non fa cazzate. Caicedo non devi farti ammonire. Ciro non fa er ma… -