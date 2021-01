La regina Elisabetta e il principe Filippo sono stati vaccinati: come stanno? La nota ufficiale di Palazzo (Di domenica 10 gennaio 2021) Il 9 gennaio, dopo la colazione, la regina Elisabetta e il principe Filippo hanno ricevuto la prima somministrazione del vaccino contro il covid. La Sovrana e il marito hanno ricevuto la dose prodotta dalla Oxford-AstraZeneca e sono stati vaccinati da un medico del Castello di Windsor. Ecco tutti i dettagli della notizie e gli aggiornamenti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 10 gennaio 2021) Il 9 gennaio, dopo la colazione, lae ilhanno ricevuto la prima somministrazione del vaccino contro il covid. La Sovrana e il marito hanno ricevuto la dose prodotta dalla Oxford-AstraZeneca eda un medico del Castello di Windsor. Ecco tutti i dettagli della notizie e gli aggiornamenti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

TgLa7 : #Covid: vaccinati regina Elisabetta e principe Filippo - Agenzia_Ansa : #Covid: vaccinati la regina Elisabetta e il principe Filippo da un medico della casa reale al castello di Windsor… - HuffPostItalia : La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati per il Covid-19 - MeoniLapo : RT @calumflawIess: • Thread su cosa accadrà quando morirà la regina Elisabetta: operazione London Bridge• - spearbinni : RT @chiaralaporella: Lo sapevi che la Regina Elisabetta sa guidare benissimo, ma non ha la patente? In Gran Bretagna infatti questo documen… -