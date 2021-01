Inter, nuova tegola per Conte e i suoi: l’esito degli esami (Di domenica 10 gennaio 2021) L’infortunio rimediato durante il match delle 12:30 contro la Roma, adesso arriva l’esito degli esami: tegola per l’Inter di Conte Nel lunch match delle 12:30 di oggi, domenica 10 gennaio, tra Roma e Inter, al 34? l’arbitro Di Bello ha Interrotto la gara. 17? dopo il primo gol subito, il difensore 31enne Matteo Darmian è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) L’infortunio rimediato durante il match delle 12:30 contro la Roma, adesso arrivaper l’diNel lunch match delle 12:30 di oggi, domenica 10 gennaio, tra Roma e, al 34? l’arbitro Di Bello harotto la gara. 17? dopo il primo gol subito, il difensore 31enne Matteo Darmian è L'articolo proviene da Inews.it.

capuanogio : ?? Non solo l’#Inter, anche il #Barcellona apre ai fondi. In ambienti finanziari circola la proposta di cessione fin… - Inter : ?? | FUTBOL CLUB L'avversario più forte affrontato da @ojuliocesar_12? 'Lucarelli mi segnava sempre...' Qusta e ta… - Winthor52778560 : @realwarriale2 @sscnapoli @Udinese_1896 @TimoeB08 @juventusfc L'ex Scansuolo stasera sembrerà lAjax degli anni 70 e… - fanfra7 : Marotta a detto chiaramente che Eriksen non fa più parte del progetto Inter, grave a neanche metà del campionato .… - Gianni_Carbini : RT @_AndreaPontone: L'anticipazione della prima pagina #CorriereNerazzurro #RomaInter #Marotta #Handanovic #Conte @Gianni_Carbini @Inter #S… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nuova Inter, nuova offerta da 500 milioni! Corriere dello Sport.it La Roma vola con Mkhitaryan, Fonseca punta su di lui per l’aggancio all’Inter

Ma occhio a un’Inter ferita. La Juve ha Ronaldo, il Milan Ibra, l’Inter Lukaku. E la Roma Mkhitaryan, uno degli investimenti recenti più indovinati, in grado di trascinare i giallorossi al terzo posto ...

Pagelle di Roma-Inter 2-2: Villar incanta (7), Pau Lopez finalmente fa miracoli (7)

Le pagelle di Roma-Inter. Per i giallorossi si mettono in evidenza Villar e Pau Lopez. PAU LOPEZ 7 - Coi piedi fa calare il gelo, ma con i guanti riscalda il pareggio. Due miracoli ...

Ma occhio a un’Inter ferita. La Juve ha Ronaldo, il Milan Ibra, l’Inter Lukaku. E la Roma Mkhitaryan, uno degli investimenti recenti più indovinati, in grado di trascinare i giallorossi al terzo posto ...Le pagelle di Roma-Inter. Per i giallorossi si mettono in evidenza Villar e Pau Lopez. PAU LOPEZ 7 - Coi piedi fa calare il gelo, ma con i guanti riscalda il pareggio. Due miracoli ...