Immensa Goggia | trionfo da dominatrice

(Di domenica 10 gennaio 2021) Sofia fa sua la discesa di St.Anton, staccatissime le rivali. Secondo successo in tre gare e allungo in vetta alla Coppa di specialità

Sofia fa sua la discesa di St.Anton, staccatissime le rivali. Secondo successo in tre gare e allungo in vetta alla Coppa di specialità ...Ci aspetta una domenica davvero da non perdere per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Il primo fine settimana di gare completo del nuovo anno va a concludersi con due prove di ...