I dubbi di Tommaso Zorzi su Stefania Orlando: rivela a Cecilia che gli ha chiesto di litigare per finta (Di domenica 10 gennaio 2021) La litigata di questa notte nella casa del grande Fratello VIP 5 sta avendo degli strascichi, come succede sempre. Tommaso Zorzi infatti, sta continuando a chiedersi il perchè di tutta la rabbia di Stefania Orlando ieri nei suoi confronti. Non può essere solo per due balli fatti con Dayane Mello. Ed è per questo che stamattina, parlando con Cecilia Capriotti, Tommaso ha avanzato qualche dubbio verso la sua prima grande alleata. Zorzi infatti ha qualche sospetto. Rimettendo insieme i tasselli, si è reso conto che forse Stefania sta cercando il litigio con lui per altri motivi, non perchè abbia davvero un motivo per litigare. Per chi non lo sapesse, dopo la serata brasiliana di ieri, Stefania ha ...

