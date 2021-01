Giulia De Lellis e le gravidanze | “una donna incinta può essere…”

Leggi su kronic

(Di domenica 10 gennaio 2021)Detramite Instagram ha condiviso uno scatto molto particolare riguardo la gravidanza che ha fatto scalpore tra i suoi fan.De Lelli (Instagram)deè una famosissima influencer e personaggio televisivo nato in Italia. Nasce a Roma ma si trasferisce a Pomezia, mentre invece terminerà gli studi a Nettuno presso l’istituto professionale di moda e arte. La televisione dunque è sempre stato un suo obbiettivo che riuscì a centrare nel 2016 quando venne scelta come corteggiatrice a Uomini e Donne, storico dating show di Canale 5. Qui viene particolarmente apprezzata ma non solo da Andrea Damante, tronista che alla fine la sceglierà, ma anche dal pubblico da casa. Questo apprezzamento convincerà la produzione a lanciarla nella casa del Grande Fratello VIP. Qui ...