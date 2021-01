Domenica In, gli ospiti di oggi 10 gennaio: Giuseppe Fiorello, Vecchioni, Sandra Milo (Di domenica 10 gennaio 2021) La prossima puntata di Domenica In La diciottesima puntata di ‘ Domenica In ’, in onda oggi Domenica 10 gennaio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. I SUPER ospiti Giuseppe Fiorello, interverrà per presentare il suo spettacolo ‘Penso che un sogno così’. Andrà in onda su Rai1 domani, lunedì 11 gennaio in prima serata. Roberto Vecchioni, sarà in studio per presentare il suo libro ‘Lezioni di volo e di atterraggio’ . Si esibirà con due suoi grandi successi: ‘Samarcanda’ e ‘Chiamami ancora amore’, canzone vincitrice del Festival di Sanremo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 gennaio 2021) La prossima puntata diIn La diciottesima puntata di ‘In ’, in onda10, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tantiin studio e in collegamento. I SUPER, interverrà per presentare il suo spettacolo ‘Penso che un sogno così’. Andrà in onda su Rai1 domani, lunedì 11in prima serata. Roberto, sarà in studio per presentare il suo libro ‘Lezioni di volo e di atterraggio’ . Si esibirà con due suoi grandi successi: ‘Samarcanda’ e ‘Chiamami ancora amore’, canzone vincitrice del Festival di Sanremo ...

matteosalvinimi : Buona domenica, a tutti voi gli auguri di salute, felicità e fortuna che porta in dono la pigna siciliana in cerami… - chetempochefa : 'Non riesco a togliere gli occhi da questa caramella!' In attesa del ritorno di #MariaDeFilippi domenica a #CTCF (… - Avvenire_Nei : Il film su Chiara Lubich vince gli ascolti della serata di domenica - Domenic97633723 : RT @matteosalvinimi: Buona domenica, a tutti voi gli auguri di salute, felicità e fortuna che porta in dono la pigna siciliana in ceramica… - EEvienia : RT @5e5curioso1965: Abbassa gli occhi, dai. Guarda la pozzanghera! Dimmi che vedi il cielo, dimmi che fatichi a resistere dal saltarci d… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica gli Gli appuntamenti di domenica 10 e lunedì 11 gennaio a Bologna e online: l'Ottocento a teatro La Repubblica Convocati Fiorentina: c'è Ribery, domattina il provino

Commenta per primo C'è anche Franck Ribery fra i 24 convocati dall'allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli per la partita di domenica alle ore 18 in casa contro il Cagliari. L'attaccante frances ...

Mezz'ora in più, Matteo Salvini tra gli ospiti di Lucia Annunziata: c'è anche Domenico Arcuri

In attesa della distribuzione di massa dei vaccini , l’emergenza sanitaria da Covid ridefinisce la geopolitica e provoca scossoni in tutto ...

Commenta per primo C'è anche Franck Ribery fra i 24 convocati dall'allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli per la partita di domenica alle ore 18 in casa contro il Cagliari. L'attaccante frances ...In attesa della distribuzione di massa dei vaccini , l’emergenza sanitaria da Covid ridefinisce la geopolitica e provoca scossoni in tutto ...