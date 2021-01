Crisanti Morti Covid? Strage evitabile Serve lockdown | non arlecchinata di colori

agnello_maria : RT @MMmarco0: Crisanti aggiunge: 'L'Italia continua con una media di 500 morti al giorno, è una strage inutile che poteva essere evitata. I… - brongosalvatore : RT @MMmarco0: Crisanti aggiunge: 'L'Italia continua con una media di 500 morti al giorno, è una strage inutile che poteva essere evitata. I… - ema2777 : @zaiapresidente @repubblica Complimenti, riesce a scontentare sia i negazionisti, sia quelli che vorrebbero più res… - GazzettaDellaSc : Covid, ancora troppi morti. Crisanti chiede il lockdown: “Invece di spendere in banchi a rotelle si doveva potenzia… - alexriccio1 : RT @MMmarco0: Crisanti aggiunge: 'L'Italia continua con una media di 500 morti al giorno, è una strage inutile che poteva essere evitata. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Morti

Beh è una cosa semplice da verificare, basta guardare il patrimonio e il cc. Se uno è a secco e negli ultimi anni non ha trasferito tutto a parenti, allora hai ragione. Se invec ...Il solo modo per arginare la pandemia è un nuovo lockdown totale. Per l'esperto servono misure drastiche, senza mezze misure.