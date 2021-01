Covid-19 e privacy | è legale rendere nota l’identità del contagiato?

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ben sappiamo quanto negli ultimi mesi il-19 abbia tenuto banco nelle notizie di cronaca: tra i contagiati, non solo la gente comune ma anche i cosiddetti vip, come sportivi o attori conosciuti. Il punto che però vogliamo affrontare di seguito è questo: un qualsiasi privato cittadino ha sempre diritto a non vedere divulgata la propria identità, pur se? ovvero come si combinano tra loro, in caso di contagio, il diritto alladell’individuo, la tutela della salute pubblica e il diritto di cronaca? Scopriamolo. Se ti interessa saperne di più sullo smart working fino al 15 ottobre, a chi spetta e come richiederlo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News-19 e diritto allaDobbiamo subito sottolineare un dato: in via generale, una persona ...