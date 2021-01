Conte e Renzi fra sogno e azzardo. La crisi secondo Rotondi (Di domenica 10 gennaio 2021) La prima domanda che suscita la crisi di governo è birichina: sarà mica il ‘papeete’ di Matteo Renzi? secondo me sì. Allo stato non è neppure chiaro se la crisi si aprirà, ma ragionevolmente Renzi non potrà tornare indietro e aprirà la crisi. Dopodiché lui dice che comunque vince: se Conte va avanti, si accomoda all’opposizione festante e applaudito; se Conte cade, ne ha ottenuto l’agognato scalpo. Renzi trascura che gli altri non sono figurine teatrali a cui lui assegna una parte: gli altri in politica sono imprevedibili, anche quando li conosci bene. Primo scenario Renziano: Conte trova i numeri al Senato e salva la pelle, il Matteo di Rignano si accomoda accanto al Matteo di Milano all’opposizione e ... Leggi su formiche (Di domenica 10 gennaio 2021) La prima domanda che suscita ladi governo è birichina: sarà mica il ‘papeete’ di Matteome sì. Allo stato non è neppure chiaro se lasi aprirà, ma ragionevolmentenon potrà tornare indietro e aprirà la. Dopodiché lui dice che comunque vince: seva avanti, si accomoda all’opposizione festante e applaudito; secade, ne ha ottenuto l’agognato scalpo.trascura che gli altri non sono figurine teatrali a cui lui assegna una parte: gli altri in politica sono imprevedibili, anche quando li conosci bene. Primo scenarioano:trova i numeri al Senato e salva la pelle, il Matteo di Rignano si accomoda accanto al Matteo di Milano all’opposizione e ...

