Campania, si ferma la campagnaDe Luca: "Dosi di vaccino esaurite" (Di domenica 10 gennaio 2021) In Campania non si può continuare a vaccinare il personale medico e sanitario per mancanza di Dosi. "Le aziende sanitarie si fermano per mancanza di vaccini. E' questo l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi

