Ascolti TV | Sabato 9 gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Maria De Filippi, C'è Posta Per Te 2021 Nella serata di ieri, Sabato 9 gennaio 2021, su Rai1 la terza puntata di Affari Tuoi ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’esordio di C’è Posta per Te, con ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la seconda stagione di FBI in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Blue Bloods ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Italia1 Kung Fu Panda ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 I Miserabili ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 Renegade – Un osso troppo duro è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 il ritorno di Licia Colò con Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato .000 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 10 gennaio 2021) Maria De Filippi, C'è Posta Per TeNella serata di ieri,, su Rai1 la terza puntata di Affari Tuoi ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’esordio di C’è Posta per Te, con ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la seconda stagione di FBI in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Blue Bloods ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Italia1 Kung Fu Panda ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 I Miserabili ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 Renegade – Un osso troppo duro è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 il ritorno di Licia Colò con Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato .000 ...

annatomasi1 : RT @fabiofabbretti: La nuova stagione di #CePostaPerTe parte subito forte con quasi 6,3 milioni di spettatori e il 28% di share. Non regge… - SalvatoreCow : RT @fabiofabbretti: La nuova stagione di #CePostaPerTe parte subito forte con quasi 6,3 milioni di spettatori e il 28% di share. Non regge… - annatomasi1 : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV: 6.271.000 (27.98%) per #CePostaPerTe, Affari Tuoi cala al 15.92% - fabiofabbretti : La nuova stagione di #CePostaPerTe parte subito forte con quasi 6,3 milioni di spettatori e il 28% di share. Non re… - Mattiabuonocore : Ascolti TV: 6.271.000 (27.98%) per #CePostaPerTe, Affari Tuoi cala al 15.92% -