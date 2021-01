Una bicamerale per il Recovery plan Il coniglio dal cilindro di Brunetta

Leggi su formiche

(Di sabato 9 gennaio 2021) Come spesso accade, nel tritacarne di una crisi di governo finiscono, sepolte dalle polemiche e dai retroscena, anche le buone idee. Come quella di unaper gestire i fondi delFund. Grande protagonista del dibattito estivo, è scivolata in un cassetto con la crisi invernale. Rispunta fuori oggi con uno dei suoi più strenui promotori. In un’intervista al Corriere della Sera Renato, l’economista e forzista di lungo corso, già ministro per la Pa con Silvio Berlusconi, ribatte il ferro dellaspiegando perché la parlamentarizzazione della gestione dei fondi Ue è l’unica via d’uscita dallo stallo. “Io sogno Mattarella che dice “non vi permetto di fare questo al Paese” e che manda il premier alle Camere con il piano per ile per le riforme necessarie”, dice ...