Twitch e l' emote PogChamp rimossa dopo i fatti di Washington? Torna con un twist | avrà un volto diverso ogni 24 ore

Qualche giorno fa, Twitch ha rimosso la sua popolare emote PogChamp, dopo che la persona su cui è basata, l'influencer Ryan "Gootecks" Gutierrez, ha pubblicato sul proprio canale Twitter dei messaggi con cui incitava la violenza nella folla che ha preso d'assalto il palazzo del Campidoglio. Poco fa, quella stessa emote è stata ripristinata su tutta la piattaforma di streaming, con un piccolo, ma semplice cambiamento: al posto del volto di Gootecks, ci sarà quello di altri streamer di Twitch e sarà un volto diverso ogni 24 ore. Su Twitch, l'emote "PogChamp" è sempre stato sinonimo di hype: ogni qualvolta qualcosa di epico o incredibile veniva mostrato ...

