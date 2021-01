“Sylvie’s Love” con Tessa Thompson è su Amazon Prime Video (Di sabato 9 gennaio 2021) Tessa Thompson, protagonista di “Sylvie’s Love” (courtesy of Amazon Studios). Sylvie’s Love Genere: Melodramma ???Regia di Eugene Ashe. Con Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha. Su Amazon Come nei melodrammi di Douglas Sirk, due innamorati dal destino avverso si prendono e si lasciano per anni, tra la giovinezza e la maturità. Ma non siamo nei sobborghi borghesi dei bianchi, è Harlem nell’estate del 1957, lei lavora nel negozio di dischi del padre e sogna la tv, lui è un musicista jazz e sogna il successo. Tessa Thompson e Nnamdi Asomugha (courtesy of Amazon Studios). Un film di riscatto che cambia di segno e colore a un genere che non si era mai pensato ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 gennaio 2021), protagonista di “” (courtesy ofStudios).Genere: Melodramma ???Regia di Eugene Ashe. Con, Nnamdi Asomugha. SuCome nei melodrammi di Douglas Sirk, due innamorati dal destino avverso si prendono e si lasciano per anni, tra la giovinezza e la maturità. Ma non siamo nei sobborghi borghesi dei bianchi, è Harlem nell’estate del 1957, lei lavora nel negozio di dischi del padre e sogna la tv, lui è un musicista jazz e sogna il successo.e Nnamdi Asomugha (courtesy ofStudios). Un film di riscatto che cambia di segno e colore a un genere che non si era mai pensato ...

FrankieGoesT : Dove e quando avreste voluto vivere e perché proprio a #NewYorkCity negli anni ‘60? Sylvie’s Love il film - juliesvoicee : Sto guardando 'Sylvie's love' e per il momento è fantastico - thestormismysun : Questo commento nasce dal fatto che sto vedendo Sylvie's Love e manco Tessa Thompson riesce a farmi superare la dra… - JedHemlock : Sylvie’s Love è un bel film. Nello stile degli anni in cui è ambientato e con una bella colonna sonora. Anche se fo… - pabaldini : RT @pabaldini: @Corriere @pabaldini #DigitalEdition #MarilynMag #Cinestreaming Guida per sopravvivere con le #salechiuse #TheSylviesLove (… -