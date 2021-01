VincenzoDeLuca : La rapina ai danni del #rider a Calata Capodichino è un gesto vigliacco e di inaudita violenza che condanniamo con… - saraparisi693 : @giiuliaax - infoitinterno : 'Siamo vicini alla zona rossa, rischiamo di passarci presto': l'allarme di Attilio Fontana - saraparisi693 : @AltamuraLetizia - SpangaroMauro : Popolo americano, siamo vicini a voi, facciamo parte del vostro pensiero, siamo un tutt'uno, con Biden spero che le… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo vicini

SERIE C - Veneti avanti nel primo tempo, pari del neoentrato Demirovic nel finale: è 1-1 La sconfitta era vicina, e la Fermana sarebbe stata pronta a recriminare non poco. Il gol dell'1-0 della Virtus ...PALERMO – “La sindacatura arriverà a scadenza naturale, ma almeno facciamolo nel migliore dei modi: no a nuove maggioranze in consiglio, sì a convergenze sui singoli temi”. Nel dibattito in vista di P ...