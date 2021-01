Roma, Ibanez: «Sono nella squadra più grande in Italia. Inter non è un esame» (Di sabato 9 gennaio 2021) Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato in vista della gara contro l’Inter e delle ambizioni Scudetto della squadra di Fonseca Roger Ibanez ha rilasciato un’Intervista a Il Messaggero. Ecco le parole del difensore. SUO STILE – «Mi piace avere la palla tra i piedi, impostare è un altro mio tratto, poi la forza fisica. Posso dire tutto, ma poi devo lavorare sugli errori. Di solito me li riguardo dopo ogni partita e lavoro su quelli. E’ chiaro, mi manca l’esperienza e devo lavorare sui posizionamenti». esame Inter – «No, è solo una partita importante. Dovremo giocare come abbiamo sempre fatto. Il blackout c’è stato in due partite e non può essere un caso. L’Inter ci dirà se avremo trovato continuità». Roma COSI’ IN ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Roger, difensore della, ha parlato in vista della gara contro l’e delle ambizioni Scudetto delladi Fonseca Rogerha rilasciato un’vista a Il Messaggero. Ecco le parole del difensore. SUO STILE – «Mi piace avere la palla tra i piedi, impostare è un altro mio tratto, poi la forza fisica. Posso dire tutto, ma poi devo lavorare sugli errori. Di solito me li riguardo dopo ogni partita e lavoro su quelli. E’ chiaro, mi manca l’esperienza e devo lavorare sui posizionamenti».– «No, è solo una partita importante. Dovremo giocare come abbiamo sempre fatto. Il blackout c’è stato in due partite e non può essere un caso. L’ci dirà se avremo trovato continuità».COSI’ IN ...

cmdotcom : #Ibanez : ' #ASRoma da scudetto? Non ci poniamo limiti. #Gasperini doveva credere di più in me'… - tuttoatalanta : Roma, l'ex Ibanez: 'Siamo una grande squadra e dobbiamo tare fra le prime' - rivistalaroma : IBANEZ 'Dobbiamo solo pensare a restare tra i primi e ad andare in Champions, poi ogni cosa in più per noi è una vi… - VoceGiallorossa : ???@ibanez41oficial: 'Mi aspettavo di stare tra le prime in classifica, la @OfficialASRoma è una big. Gasperini non… - ilRomanistaweb : ??#Ibanez: 'Con la difesa a tre siamo più sicuri. Scudetto? La #Roma deve essere sempre tra le big, abbiamo tanti gi… -