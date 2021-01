Pugnala le sue sorelle di notte | arrestato il combattente dell’UFC

Leggi su yeslife

(Di sabato 9 gennaio 2021) Irwin Rivera, fighter, è statoieri per averto le sue duecon un tirapugni. UFC fighter Irwin Rivera jailed on charges of first-degree premeditated murder (@MMAFightingSM) https://t.co/EhzdFR5Ymi pic.twitter.com/Nsy2pzMSYK — MMAFighting.com (@MMAFighting) January 8, 2021 L’ex fighterBantamweight Champion è statolo scorso giovedì, 7 gennaio, presso la contea di L'articolo proviene da YesLife.it.