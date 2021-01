"Per cancellare Renzi serve un gilet esplosivo". Il "Fatto Quotidiano" nella bufera: lo schifo apparso (e poi cancellato) del suo blogger (Di sabato 9 gennaio 2021) Italia Viva ancora contro il Fatto Quotidiano. Il motivo? Le parole del suo blogger Massimo Rocca: "Se il prezzo per cancellare Renzi dalla politica - scriveva - è indossare il gilet esplosivo e consegnare il paese alla destra ebbene sia”. Il post dell'uomo che è stato presidente di Stampa Romana è stato immediatamente capitato. Forse il suo autore ha capito di aver esagerato. Ma la Rete non perdona e ha conservato il tutto. È bastato poco prima che il messaggio finisse nelle mani dei Renziani che subito si sono scagliati così: ”Provo vergogna e ribrezzo per le parole di Massimo Rocca, blogger del Fatto Quotidiano. Come si può arrivare così in basso? Scuse immediate”, ha tuonato la deputata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Italia Viva ancora contro il. Il motivo? Le parole del suoMassimo Rocca: "Se il prezzo perdalla politica - scriveva - è indossare ile consegnare il paese alla destra ebbene sia”. Il post dell'uomo che è stato presidente di Stampa Romana è stato immediatamente capitato. Forse il suo autore ha capito di aver esagerato. Ma la Rete non perdona e ha conservato il tutto. È bastato poco prima che il messaggio finisse nelle mani deiani che subito si sono scagliati così: ”Provo vergogna e ribrezzo per le parole di Massimo Rocca,del. Come si può arrivare così in basso? Scuse immediate”, ha tuonato la deputata ...

