Pakistan, ancora violenze contro i cristiani (Di sabato 9 gennaio 2021) L'hanno rapita mentre era in viaggio con i suoi genitori, dopo aver legato il padre e la madre. Gli assalitori, tre uomini, intorno alle 19:00, hanno minacciato la famiglia con una pistola e si sono presi la piccola Komal Gulzar, una bambina cristiana di appena 12 anni. A quel punto gli aggressori, insieme alla piccola, InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan ancora Pakistan: un primo passo per aiutare le minoranze religiose Vatican News L’arresto del rapitore di Huma. Qualcosa si muove in Pakistan

Prime azioni giudiziarie contro gli aguzzini delle spose-bambine. Frutto di manifestazioni di popolo e di coraggiosi avvocati e vescovi che muovono anche il governo ...

