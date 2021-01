Napoli | vaccini | anche oggi lunghe file alla Mostra d’Oltremare

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ancoracodedove, da ieri, è iniziata la campagna vaccinale per medici, infermieri, sanitari e operatori sociosanitari. I cancelli sono stati aperti alle 8.30, ma le code sono iniziate fin dalle 7. Il sindaco Luigi de Magistris ha commentato le immagini provenienti d: ““indegne di un paese civile per vaccinarsi. Regione Campania ed ASL hanno avuto settimane per organizzare un servizio che aspettiamo da mesi. Esseri umani, in particolare personale sanitario, in fila per ore al freddo e sotto la pia. Subiamo ormai la propaganda di loghi giganteschi, effigi, stemmi, spillette ...