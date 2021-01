Morgan svela perché ce l’ha tanto con Amadeus e lo sgambetto che gli avrebbe fatto

Leggi su biccy

(Di sabato 9 gennaio 2021) Lo scorso 17 dicembre in occasione della puntata speciale su Sanremo Giovani in cuiha annunciato i finalisti ed i nomi dei Big in gara,– scoperto di non essere stato ammesso alla kermesse canora – ha sclerato contro il conduttore pubblicando online alcuni messaggi privati che si era scambiato con lui. Un siparietto che lo stessoha così commentato in diretta televisiva: “Per me si è alterato soloho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi.ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival. Mi ...