Mario Serpa vs Tommaso Zorzi "Nessuna querela"/ "Gabriele Parpiglia? Dice st*onzate!" (Di sabato 9 gennaio 2021) Mario Serpa contro Tommaso Zorzi: "Nessuna querela!". E attacca anche Gabriele Parpiglia: "Non sono ex di nessuno e racconta st*onzate, ma io so..."

etherealgraysxn : RT @sheiswonderland: Visto che Mario Serpa è uscito dalla sua cripta ricordiamo che nel 2019 Claudio e Tommaso hanno viaggiato assieme ed i… - Shadowh97606115 : @Greta_83 Sai cosa mi fa sorridere? Che MARIO SERPA smuove le acque e fa bruciare i ?? più dei DPCM con 3 punti fo… - Ruby_Rubina3 : Non ricordo articoli sui blogghettini dove non ci fosse scritto che: quello era ex di Mario Serpa Quello ha litigat… - orasiamoindue_ : RT @sheiswonderland: In un mondo di Mario Serpa che ogni tot spunta fuori per parlare, con il dente avvelenato, di cose che accadevano ai t… - Stefy85510965 : Continuo a ripeterlo siete la rovina di mario serpa #clario -