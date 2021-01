India, incendio in ospedale di Bhandara: muoiono 10 neonati (Di sabato 9 gennaio 2021) Un incendio ha colpito il reparto neonati dell’ospedale di Bhandara, in India. Morti nelle fiamme ben 10 neonati, salvate sette vite. Tragico incendio in India che ha colpito l’ospedale di Bhandara, in India. Le fiamme hanno colpito proprio il reparto di maternità, nello stato Indiano di Maharashtra, con dieci neonati che hanno perso la vita. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Unha colpito il repartodell’di, in. Morti nelle fiamme ben 10, salvate sette vite. Tragicoinche ha colpito l’di, in. Le fiamme hanno colpito proprio il reparto di maternità, nello statono di Maharashtra, con dieciche hanno perso la vita. L'articolo proviene da Inews.it.

