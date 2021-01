“Avete visto?!” Ilary Blasi | nulla sfugge E per molti ci sono ben pochi dubbi dopo quel gesto sul GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 gennaio 2021), il dettaglio non passa inosservato. Anche la moglie dell’ex capitano giallorosso sembra aver preso una posizione in merito al clamoroso litigio avvenuto tra la gieffina Samantha De Grenet e l’opinionista Antonella Elia. In un tempo in cui i social diventano un canale di comunicazione e di espressione,like al post di Francesca Barra da parte didiventa loquace. Ormaigiorni che non si parla di altro e sul litigio avvenuto al Grande Fratello Vipvolti noti hanno preso una posizione.prende l’iniziativa e mette un like dunque il suo apprezzamento al lungo post in cui Francesca Barra fa ancora una volta cenno a quanto avvenuto in ‘casa0 di Alfonso Signorini. La Barra non ha pergradito ...