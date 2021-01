Amici 20, ospiti esclusivi sabato 16 gennaio: in studio Alessandra Amoroso ed Emma (Di sabato 9 gennaio 2021) Il talent show di Canale Cinque, Amici 20, è tornato dopo la pausa Natalizia. Nella puntata di oggi, sabato 9 gennaio 2021, che andrà in onda alle ore 14:10 sulla rete del ‘Biscione’ assisteremo a diversi colpi di scena fatti di eliminazioni, nuovi ingressi e, come sempre, qualche immancabile discussione che non guasta mai e che riesce a mettere quel pizzico di pepe in più nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni e le anticipazioni della puntata di Amici 20 di sabato prossimo, 16 gennaio, che vengono scritte sul sito ‘tvblog.it’ e che tutto.tv vi sta riportando, ci saranno due ospiti davvero esclusive e che sono state due concorrenti e vincitrici di Amici di Maria De Filippi nelle passate edizioni. Stiamo parlando ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 9 gennaio 2021) Il talent show di Canale Cinque,20, è tornato dopo la pausa Natalizia. Nella puntata di oggi,2021, che andrà in onda alle ore 14:10 sulla rete del ‘Biscione’ assisteremo a diversi colpi di scena fatti di eliminazioni, nuovi ingressi e, come sempre, qualche immancabile discussione che non guasta mai e che riesce a mettere quel pizzico di pepe in più nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni e le anticipazioni della puntata di20 diprossimo, 16, che vengono scritte sul sito ‘tvblog.it’ e che tutto.tv vi sta riportando, ci saranno duedavvero esclusive e che sono state due concorrenti e vincitrici didi Maria De Filippi nelle passate edizioni. Stiamo parlando ...

tuttopuntotv : Amici 20, ospiti esclusivi sabato 16 gennaio: in studio Alessandra Amoroso ed Emma #amici20 #amici2020 - isorrisidiem : RT @see_lallero: Amici 20, Emma, Alessandra Amoroso e Tecla ospiti - TvBlog - GFucci58 : RT @see_lallero: Amici 20, Emma, Alessandra Amoroso e Tecla ospiti - TvBlog - MeryDambrosio : RT @GalantoMassimo: Emma e Alessandra Amoroso ospiti di #Amici20 sabato prossimo in diretta! (e altre due notizie in anteprima su @tvblogi… - Forciii : RT @see_lallero: Amici 20, Emma, Alessandra Amoroso e Tecla ospiti - TvBlog -