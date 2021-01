WhatsApp, nuovi termini di servizio, ecco cosa cambia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nelle ultime ore sul WhatsApp di milioni di italiani è apparso all’improvviso un avviso con in nuovi termini di utilizzo. E adesso in tanti si chiedono cosa hanno accettato. D’altronde il consenso era indispensabile per potere continuare ad accedere al servizio. Senza l’autorizzazione alle nuove condizioni d’uso, in vigore a partire dall’8 febbraio, non si sarebbe più potuto utilizzare WhatsApp. Difficile quindi che gli utenti negassero il loro benestare e proprio su questo punta il colosso mondiale delle chat, grazie alla posizione dominante nel campo della messaggistica istantanea. ecco cosa cambia cliccando su “Accetto”. WhatsApp i nuovi termini di ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nelle ultime ore suldi milioni di italiani è apparso all’improvviso un avviso con indi utilizzo. E adesso in tanti si chiedonohanno accettato. D’altronde il consenso era indispensabile per potere continuare ad accedere al. Senza l’autorizzazione alle nuove condizioni d’uso, in vigore a partire dall’8 febbraio, non si sarebbe più potuto utilizzare. Difficile quindi che gli utenti negassero il loro benestare e proprio su questo punta il colosso mondiale delle chat, grazie alla posizione dominante nel campo della messaggistica istantanea.cliccando su “Accetto”.di ...

