“Vince Dayane Mello, si è capito”. GF Vip, la voce è sicura e soprattutto i motivi… Cosa viene fuori (Di venerdì 8 gennaio 2021) Manca ancora molto alla fine dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Un’edizione quanto mai insolita: lunghissima, ricca di colpi di scena e con le porte scorrevoli. Sono tanti infatti i vip entrati e usciti dalla casa. Da Elisabetta Gregoraci alla guest star per una settimana Cristiano Malgiolgio. Da Francesco Oppini alla neo entrata Cecilia Capriotti che sta facendo parlare non poco di sé. Tra tutti, quella che ha lasciato il segno di più e fatto registrare il gradimento più alto è stata Elisabetta Gregoraci, ora al sole di Dubai con il figlio Nathan Falco. La sua storia con Pierpaolo Pretelli ha appassionato e diviso tanto che per molti, fino all’uscita a ridosso di Natale, la candidata numero uno alla vittoria finale era proprio lei. Più di Tommaso Zorzi, l’inquilino più scoppiettante della casa e sempre su di giri dall’ingresso quando fu protagonista di una semi lite con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Manca ancora molto alla fine dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Un’edizione quanto mai insolita: lunghissima, ricca di colpi di scena e con le porte scorrevoli. Sono tanti infatti i vip entrati e usciti dalla casa. Da Elisabetta Gregoraci alla guest star per una settimana Cristiano Malgiolgio. Da Francesco Oppini alla neo entrata Cecilia Capriotti che sta facendo parlare non poco di sé. Tra tutti, quella che ha lasciato il segno di più e fatto registrare il gradimento più alto è stata Elisabetta Gregoraci, ora al sole di Dubai con il figlio Nathan Falco. La sua storia con Pierpaolo Pretelli ha appassionato e diviso tanto che per molti, fino all’uscita a ridosso di Natale, la candidata numero uno alla vittoria finale era proprio lei. Più di Tommaso Zorzi, l’inquilino più scoppiettante della casa e sempre su di giri dall’ingresso quando fu protagonista di una semi lite con ...

