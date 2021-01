Vaccino Covid Moderna, da Regno Unito ok a utilizzo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Londra, 8 gen. (Adnkronos) – Le autorità regolatorie nazionali hanno autorizzato l’uso nel Regno Unito del Vaccino anti-Covid prodotto da Moderna. Lo riporta la ‘Bbc’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Londra, 8 gen. (Adnkronos) – Le autorità regolatorie nazionali hanno autorizzato l’uso neldelanti-prodotto da. Lo riporta la ‘Bbc’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

