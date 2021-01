‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata dell’8/01/21 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anno nuovo, vita nuov… ah no, siamo alle solite. A Uomini e Donne passano le edizioni ma la solfa è sempre la stessa. E con “solfa” non intendo solo Gemma Galgani che si infatua di qualsiasi piacione le capiti di fronte e in un attimo si affretta a sminuire le emosssioni che raccontava di provare col belloccio precedente (perché nonostante adesso faccia la svenevole con Maurizio Guerci ciò che diceva fino a poco tempo fa a Biagio Di Maro mica ce lo siamo scordato, eh!), ma anche Gianni Sperti che proprio non ce la fa a non dare sfoggio della sua tracotante parzialità, e continua ad andarci giù pesante con Aurora Tropea neanche fosse la causa di tutti i mali del mondo quando stanno in uno studio PIENO ZEPPO di paracu*i di ogni specie (e “paracu*i di ogni specie” è pure un eufemismo, visto gli elementi tremendi che bazzicano agli Elios da anni). Perché io lo vorrei proprio capire che ha ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anno nuovo, vita nuov… ah no, siamo alle solite. A Uomini e Donne passano le edizioni ma la solfa è sempre la stessa. E con “solfa” non intendo solo Gemma Galgani che si infatua di qualsiasi piacione le capiti di fronte e in un attimo si affretta a sminuire le emosssioni che raccontava di provare col belloccio precedente (perché nonostante adesso faccia la svenevole con Maurizio Guerci ciò che diceva fino a poco tempo fa a Biagio Di Maro mica ce lo siamo scordato, eh!), ma anche Gianni Sperti che proprio non ce la fa a non dare sfoggio della sua tracotante parzialità, e continua ad andarci giù pesante con Aurora Tropea neanche fosse la causa di tutti i mali del mondo quando stanno in uno studio PIENO ZEPPO di paracu*i di ogni specie (e “paracu*i di ogni specie” è pure un eufemismo, visto gli elementi tremendi che bazzicano agli Elios da anni). Perché io lo vorrei proprio capire che ha ...

amnestyitalia : Oggi si apre la call per partecipare a “Free Patrick Zaki, prisoner of conscience”, edizione speciale del concorso… - repubblica : Il politologo Michael Walzer: “L’America salvata da donne e uomini capaci di dire no” [dalla nostra inviata Anna Lo… - elenabonetti : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - CremascoV : In Italia, più donne vaccinate che uomini. Meno male. Me li immagino, certi account, se fosse successo il contrario. - GiadaGummy : RT @isideorlando: MAI VISTO UOMINI E DONNE INDOVINATE UN PO' CHI INIZIERÀ A GUARDARLO???#GFVIP vi spoilero anche il primo corteggiatore: P… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ Codice fiscale: oggi il calcolo è veloce ea portata di click Fortune Italia