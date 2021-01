Uno dei prossimi film di Star Wars sarà scritto dallo sceneggiatore di Loki

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel corso degli anni, attraverso acquisizioni su acquisizioni, il mondo Disney è divenuto una galassia di diversi brand molto complessi, comee Marvel, che ora vengono messi in costante dialogo fra loro: personalità creative che lavorano ai progetti del primo passano al secondo e viceversa. Un caso interessante a tal proposito è uno deidi Guerre Stellari cherealizzato da Kevin Feige, ovvero la mente che ha reso nello scorso decennio il Marvel Cinematic Universe un franchise da 22 miliardi di dollari. Da sempre fan della mitica saga, si occuperà di una delle prossime pellicole in fase di sviluppo all’interno di questo universo narrativo. E, a proposito di legami fra i mondi, ha scelto unoche appunto viene dalla sfera Marvel: Michael ...

CarloCalenda : Uno dei più bei ricordi del Governo Renzi è Matteo che attacca le dichiarazioni di Putin contro democrazia e LGBT d… - WeCinema : Tanti auguri a uno dei volti più noti di Hollywood: Nicolas Cage! Non sempre piace eppure alcune sue interpretazion… - vaticannews_it : #7gennaio Le voci di condanna a #usaprotest da parte di alcuni esponenti della Chiesa americana: 'La transizione pa… - VengoDiMongo : RT @Montecitorio: #8gennaio 1921 - cento anni fa - nasceva a Racalmuto Leonardo #Sciascia, uno dei più grandi intellettuali del Novecento.… - Bun0E : @snykozz sei davvero uno dei compari dello stefano ? -

Ultime Notizie dalla rete : Uno dei

L’educazione alla sicurezza stradale basata sulla paura non funziona, secondo uno studio sulla guida pericolosa e i neopatentati in UK ...Ovvero Michael Waldron di Loki, che in passato si era fatto notare con la serie animata Rick and Morty. A supervisionare il lavoro: Kevin Feige, il fautore del successo del Marvel Cinematic Universe ...