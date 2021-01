Un posto al sole, anticipazioni 11 gennaio: problemi in vista per Filippo? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Filippo potrebbe presto trovarsi in una situazione per nulla piacevole. Le anticipazioni Un posto al sole relative alla puntata in onda lunedì 11 gennaio, rivelano che non tutti vedranno di buon occhi i buoni propositi del Sartori nei confronti di Leonardo e ciò potrebbe causargli non pochi problemi. Nel frattempo, Alberto sarà pronto a trasferirsi nella nuova casa da single, ma Giulia potrebbe rovinare i suoi piani prendendo a cuore le ragioni di Clara, la quale vorrebbe costruire un rapporto solido e duraturo con lui. Infine, Cerruti continuerà ad avere disavventure che si riveleranno impreviste ed esilaranti. Un posto al sole, spoiler 11 gennaio: Filippo ha buoni propositi con Leonardo Leonardo non sapendo più che ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021)potrebbe presto trovarsi in una situazione per nulla piacevole. LeUnalrelative alla puntata in onda lunedì 11, rivelano che non tutti vedranno di buon occhi i buoni propositi del Sartori nei confronti di Leonardo e ciò potrebbe causargli non pochi. Nel frattempo, Alberto sarà pronto a trasferirsi nella nuova casa da single, ma Giulia potrebbe rovinare i suoi piani prendendo a cuore le ragioni di Clara, la quale vorrebbe costruire un rapporto solido e duraturo con lui. Infine, Cerruti continuerà ad avere disavventure che si riveleranno impreviste ed esilaranti. Unal, spoiler 11ha buoni propositi con Leonardo Leonardo non sapendo più che ...

