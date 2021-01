TIM, ultimata la rete Internet veloce a Campoformido (Di venerdì 8 gennaio 2021) TIM ha ultimato a Campoformido i collegamenti in banda ultralarga per consentire a cittadini e aziende di usufruire di connessioni fino a 200 Megabit. Arriva, quindi, una risposta tempestiva e concreta da parte da TIM alle esigenze di connettività in un periodo in cui smart working e didattica a distanza sono diventati fondamentali. Il significativo risultato è stato reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e al supporto degli uffici tecnici del Comune per velocizzare gli interventi di cablaggio. La collaborazione, che è andata avanti per tutto l’anno, ha portato, quindi, i frutti sperati. TIM, garantiti servizi tecnologicamente evoluti La collaborazione tra TIM e gli uffici tecnici del Comune ha consentito di realizzare sul territorio una moderna infrastruttura in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova ... Leggi su notizieora (Di venerdì 8 gennaio 2021) TIM ha ultimato ai collegamenti in banda ultralarga per consentire a cittadini e aziende di usufruire di connessioni fino a 200 Megabit. Arriva, quindi, una risposta tempestiva e concreta da parte da TIM alle esigenze di connettività in un periodo in cui smart working e didattica a distanza sono diventati fondamentali. Il significativo risultato è stato reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e al supporto degli uffici tecnici del Comune per velocizzare gli interventi di cablaggio. La collaborazione, che è andata avanti per tutto l’anno, ha portato, quindi, i frutti sperati. TIM, garantiti servizi tecnologicamente evoluti La collaborazione tra TIM e gli uffici tecnici del Comune ha consentito di realizzare sul territorio una moderna infrastruttura in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova ...

