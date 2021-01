“Ti porteremo sempre nel cuore”. Anna, travolta e uccisa da un pirata della strada: aveva soltanto 38 anni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anna Fogliamanzillo, una appassionata ciclista, è morta investita e uccisa da un’auto che non si è fermata per prestare i soccorsi. La donna, 38 anni, lascia un marito e due figli, mentre sono già intense le indagini per risalire all’identità del pirata che l’ha uccisa. Anna, nata a Pompei e residente a Boscoreale (Napoli), era una grande appassionata della bicicletta e, come spesso accadeva, stava percorrendo la salita che porta da Pimonte fino ad Amalfi. Un tratto particolarmente duro, che però offre a chi lo percorre una vista straordinaria e che comprende anche una galleria lunga 700 metri e parzialmente al buio da oltre un mese. L’investimento è accaduto proprio all’altezza della galleria e le forze dell’ordine, allertate da automobilisti e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021)Fogliamanzillo, una appassionata ciclista, è morta investita eda un’auto che non si è fermata per prestare i soccorsi. La donna, 38, lascia un marito e due figli, mentre sono già intense le indagini per risalire all’identità delche l’ha, nata a Pompei e residente a Boscoreale (Napoli), era una grande appassionatabicicletta e, come spesso accadeva, stava percorrendo la salita che porta da Pimonte fino ad Amalfi. Un tratto particolarmente duro, che però offre a chi lo percorre una vista straordinaria e che comprende anche una galleria lunga 700 metri e parzialmente al buio da oltre un mese. L’investimento è accaduto proprio all’altezzagalleria e le forze dell’ordine, allertate da automobilisti e ...

Anna Fogliamanzillo, la ciclista travolta e uccisa in galleria: l'investitore-pirata non si è fermato

Una tragedia che allunga ulteriormente il numero delle vittime di uno sport amato come il ciclismo. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo essere stati allertati da altri automobilisti e ciclisti, non ...

