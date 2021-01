“The Good Doctor 4” su Rai2, quando l’attualità della pandemia arriva nelle serie tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) The Good Doctor: le foto più belle guarda le foto Ce lo si aspettava che, più prima che poi, l’attualità dell’emergenza sanitaria arrivasse sul piccolo schermo anche nella serialità. Da questa sera venerdì 8 gennaio la pandemia farà il suo ingresso anche tra le porte del St. Bonaventura Hospital, che fa da sfondo alla serie The Good Doctor, arrivata alla quarta stagione. L’appuntamento, in prima visione assoluta, è per le 21.20 su Rai2. Creato da David ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 gennaio 2021) The: le foto più belle guarda le foto Ce lo si aspettava che, più prima che poi,dell’emergenza sanitariasse sul piccolo schermo anche nella serialità. Da questa sera venerdì 8 gennaio lafarà il suo ingresso anche tra le porte del St. Bonaventura Hospital, che fa da sfondo allaTheta alla quarta stagione. L’appuntamento, in prima visione assoluta, è per le 21.20 su. Creato da David ...

repubblica : 'The good doctor', Freddie Highmore: 'Nel nostro ospedale portiamo speranza' [di Silvia Fumarola] [aggiornamento de… - JeAVRIL93 : i piccoli capolavori che nessuno si caga a parte un piccolo fandom però molto passionale, su due piedi mi vengono i… - IOdonna : “The Good Doctor 4” su Rai2, quando l’attualità della pandemia arriva nelle serie tv - zazoomblog : The Good Doctor 4: le anticipazioni sulla prossima puntata la seconda - #Doctor #anticipazioni #sulla - SLUTTYKAMI : @BTS_OFFIClAL @trisbestie @residentkris LNAOOOOSJSKAKKSOS THE GOOD OLE DAYS BAHAHAHA -