Tenta rapina sull’autobus | arrestato 19enne

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – E’ stato immediatamente fermato e bloccato dagli agenti del VI Distretto Casilino diretti da Michele Peloso, unitamente a quelli della Sezione Volanti, dopo la segnalazione giunta alla sala operativa 113. Un cittadino romeno di 19 anni, mentre si trovava a bordo di un autobus hato di impossessarsi del cellulare della vittima, un giovane di 19 anni, minacciandolo e poi, dopo esserselo fatto consegnare, l’ha colpito piu’ volte al volto, dopodiche’ hato di dileguarsi a piedi su via di Rocca Cencia dove e’ stato bloccato dai poliziotti. Il fermato, che e’ stato trovato anche in possesso di hashish, e’ statoe dovra’ rispondere ditae detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.