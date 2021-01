Strage di Viareggio, la Corte di Cassazione ha deciso: familiari delle vittime disperati (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una sentenza totalmente inattesa quella della Corte di Cassazione che oggi ha espresso la parola finale in merito alla Strage di Viareggio. La Corte non ha riconosciuto l’aggravante dell’infortunio sul lavoro e ha rimandato alla Corte d’Appello di Firenze per l’Appello bis. Fuori del Tribunale, i famigliari delle 32 vittime hanno accolto la notizia con stupore e disperazione. Increduli hanno più volte chiesto se davvero la decisione presa fosse quella. Strage di Viareggio: la sentenza della Cassazione I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato prescritti gli omicidi colposi plurimi e aggravati collegati alla Strage di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una sentenza totalmente inattesa quella delladiche oggi ha espresso la parola finale in merito alladi. Lanon ha riconosciuto l’aggravante dell’infortunio sul lavoro e ha rimandato allad’Appello di Firenze per l’Appello bis. Fuori del Tribunale, i famigliari32hanno accolto la notizia con stupore e disperazione. Increduli hanno più volte chiesto se davvero la decisione presa fosse quella.di: la sentenza dellaI giudici delladihanno dichiarato prescritti gli omicidi colposi plurimi e aggravati collegati alladi ...

Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - petergomezblog : La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis… - matteosalvinimi : Strage di #Viareggio, per la Cassazione processo da rifare e omicidi colposi prescritti. Vergogna! 32 morti senza… - giorgioguidi2 : RT @petergomezblog: La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis per… - london_mule : Oggi sono morte di nuovo le 32 vittime della strage di #viareggio . L'Italia è quel paese dove tutti sono responsa… -