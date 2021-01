Random Street View | il sito per fare viaggi virtuali a caso

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Un clic per ritrovarsi al parco nazionale Hwange tra Zimbabwe e Botwana, un altro per camminare tra i boschi del Canada, per surfare sulle onde del Pacifico partendo dalla spiaggia di Waikiki alle Hawaii, o per camminare tra la neve della steppa russa: si può fare con Random Street View, un sito che genera destinazioni casualmente consentendo di viaggiare virtualmente e scoprire il mondo, almeno attraverso uno schermo, ora che non possiamo spostarci.