Quarto Grado: stasera su Rete 4 il caso di Stefano Ansaldi, il ginecologo campano ucciso a Milano (Di venerdì 8 gennaio 2021) stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado per occuparsi della misteriosa morte di Stefano Ansaldi, il ginecologo campano trovato morto a Milano, in via Macchi, a dicembre. stasera su Rete 4, alle ore 21:25, torna Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà in particolare del caso di Stefano Ansaldi, il ginecologo campano ucciso a Milano, in via Macchi, lo scorso 19 dicembre con una coltellata alla gola. Il programma a cura di Siria Magri si occupa della morte di Rosina Carsetti, la donna di 78 anni ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021)su4, alle 21:25, tornaper occuparsi della misteriosa morte di, iltrovato morto a, in via Macchi, a dicembre.su4, alle ore 21:25, torna. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà in particolare deldi, il, in via Macchi, lo scorso 19 dicembre con una coltellata alla gola. Il programma a cura di Siria Magri si occupa della morte di Rosina Carsetti, la donna di 78 anni ...

CL7_Luca : @ghiacciosottile @FloraPiachica confermo, al @TG4TV hanno detto niente Quarto Grado - MaricaGusmitta : Stasera su #Rete4 torna ?@QuartoGrado? condotto da ?@GianluigiNuzzi? e ?@AlessandraViero? con i casi di Rosina Car… - FrancescaTGI : @procionss Io guardo Quarto Grado se non mi addormento prima, sono distrutta - CorriereUmbria : Rosina Carsetti, indagati figlia, marito e nipote. Il giallo della rapina e la richiesta di aiuto al centro antivio… - RahamaRn : RT @GraziaAnna2: Pierpaolo .... ha visto aerei, clip, ed Elisabetta battere sul petto e non hai fiatato. Per Giulia QUARTO GRADO!!!! Gli uo… -