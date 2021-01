Probabili formazioni Parma-Lazio | diciassettesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 10 gennaionella cornice dello stadio Tardini. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Out Iacoponi, Nicolussi Caviglia, Grassi, Osorio, Kucka e Gervinho, si aggiungono Karamoh e Gagliolo. Inglese con Cornelius in avanti, ducali decimati in tutti i reparti.– Inzaghi riabbraccia Lucas Leiva dopo il turno di squalifica scontato. Caicedo e Immobile pronti dal 1?, ...