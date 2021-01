Panico al GF Vip: Giulia Salemi ha un Fidanzato Fuori Dalla Casa! (Di venerdì 8 gennaio 2021) Grande Fratello Vip: una persona misteriosa ha gridato Fuori Dalla casa che Giulia Salemi ha già un Fidanzato. Immediatamente si è scatenato il caos tra i concorrenti del reality che si sono divisi. Ecco cosa sta succedendo nella casa del GF Vip! Al Grande Fratello Vip, ultimamente al centro dell’attenzione ci sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo l’addio con la Gregoraci, il gieffino ha intrapreso una relazione con la Salemi. Ormai entrambi sembrano essersi innamorati, ma oggi è successo qualcosa di veramente inaspettato. Qualcuno ha fatto una rivelazione urlando Fuori Dalla casa. Ecco che cosa è successo. Grande Fratello Vip: dubbi su Giulia, potrebbe essere fidanzata! Durante il pomeriggio ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Grande Fratello Vip: una persona misteriosa ha gridatocasa cheha già un. Immediatamente si è scatenato il caos tra i concorrenti del reality che si sono divisi. Ecco cosa sta succedendo nella casa del GF Vip! Al Grande Fratello Vip, ultimamente al centro dell’attenzione ci sonoe Pierpaolo Pretelli. Dopo l’addio con la Gregoraci, il gieffino ha intrapreso una relazione con la. Ormai entrambi sembrano essersi innamorati, ma oggi è successo qualcosa di veramente inaspettato. Qualcuno ha fatto una rivelazione urlandocasa. Ecco che cosa è successo. Grande Fratello Vip: dubbi su, potrebbe essere fidanzata! Durante il pomeriggio ...

