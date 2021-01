Meteo del week end: il 9 e il 10 gennaio spaccano l’Italia a metà (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non sarà un Meteo stabile quello di questo primo week end di semi-libertà dopo le Festività. Il Meteo ci riserva infatti un vero e proprio quadro spaccato a metà per quanto riguarda il week-end in arrivo, con una penisola che vacilla tra maltempo e un clima invece favorevole. Meteo: weekend che spacca a metà l’Italia Riprendono piano piano vita le città italiane che tornano ad essere tiepidamente scaldate da una popolazione che dopo aver trascorso le Feste in “casa” a causa dell’emergenza sanitaria, freme. Più benevolo il Meteo per il Nord Italia con clima e temperature invernali che accompagneranno i saldi della “Befana” di questo primo week-end “arancione”, quello del 9 e del 10 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non sarà unstabile quello di questo primoend di semi-libertà dopo le Festività. Ilci riserva infatti un vero e proprio quadro spaccato aper quanto riguarda il-end in arrivo, con una penisola che vacilla tra maltempo e un clima invece favorevole.end che spacca aRiprendono piano piano vita le città italiane che tornano ad essere tiepidamente scaldate da una popolazione che dopo aver trascorso le Feste in “casa” a causa dell’emergenza sanitaria, freme. Più benevolo ilper il Nord Italia con clima e temperature invernali che accompagneranno i saldi della “Befana” di questo primo-end “arancione”, quello del 9 e del 10 ...

