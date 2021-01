Medico suicida, responsabile vaccinazione anti Covid si butta dal balcone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un Medico suicida che presiedeva due importanti centri di vaccinazione in Calabria si è gettato dal balcone di casa sua. Si è ucciso Lucio Marrocco, dottore molto stimato in servizio presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza. Il professionista aveva 56 anni e ricopriva il ruolo di responsabile della vaccinazione anti virus allo stesso ospedale silano. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Unche presiedeva due importcentri diin Calabria si è gettato daldi casa sua. Si è ucciso Lucio Marrocco, dottore molto stimato in servizio presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza. Il professionista aveva 56 anni e ricopriva il ruolo didellavirus allo stesso ospedale silano. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

