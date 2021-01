Masterchef, l’eliminazione del concorrente lascia tutti senza parole (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancora una puntata di Masterchef 10 con alcune eliminazioni clamorose: cos’è successo durante l’ultimo appuntamento? Nella serata di giovedì 7 gennaio 2021 è andato in onda il quarto appuntamento con Masterchef 10. Anche in questa puntata ci sono state eliminazioni assurde dopo gli addii di Camilla, Francesco G. e Giuseppe. Nell’ultimo appuntamento i concorrenti hanno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancora una puntata di10 con alcune eliminazioni clamorose: cos’è successo durante l’ultimo appuntamento? Nella serata di giovedì 7 gennaio 2021 è andato in onda il quarto appuntamento con10. Anche in questa puntata ci sono state eliminazioni assurde dopo gli addii di Camilla, Francesco G. e Giuseppe. Nell’ultimo appuntamento i concorrenti hanno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FedericaMarcia3 : @MasterChef_it Nonostante tutte le valutazioni..chi fa un piatto inassaggiabile deve andare fuori. Mai come sta vol… - MissGavardi : Mi dispiace molto per l'eliminazione di #irish pensavo sarebbe stato in finale con #antonio #MasterChefIt #MasterChef #MasterChef10 - MMonachetti : L'eliminazione di #Irish da #MasterChef ricorda quella dei #Melancolia ad #XFactor contro ogni pronostico. #masterchefitalia #masterchef10 - danitrash77 : L’eliminazione di Irish un po’ come quella di Salvatore (MasterChef 8) che era il più bravo #MasterChef - loving_jhutch : con l’uscita di Irish da Masterchef mi sembra di rivivere l’eliminazione dei melancholia ad X Factor FOLLIA #MasterchefIt -

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef l’eliminazione I giocatori più preziosi non qualificati all'Europeo. CLASSIFICA Sky Sport