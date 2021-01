Lombardia, ora è ufficiale: salta Gallera, Moratti al Welfare. Ecco la nuova giunta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Rimpasto ai vertici della Lombardia. Il presidente Attilio Fontana ha annunciato in conferenza stampa la nuova squadra che guiderà il «rilancio» della regione, per tornare a essere «locomotiva d’Italia». Come già anticipato dalle indiscrezioni, salta l’assessore alla Sanità e al Welfare Giulio Gallera, messo nell’angolo dalla Lega dopo le sue parole sui medici e sui ritardi sulle vaccinazioni in Regione. Al suo posto, a guidare l’assessorato del Welfare e ad assumere la vicepresidenza della Lombardia torna in scena Letizia Moratti, ex sindaca di Milano ed ex ministra dell’Istruzione del governo Berlusconi 2001-2006. Alla giunta si uniranno anche la leghista Alessandra Locatelli con delega alla Famiglia, Solidarietà sociale e ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Rimpasto ai vertici della. Il presidente Attilio Fontana ha annunciato in conferenza stampa lasquadra che guiderà il «rilancio» della regione, per tornare a essere «locomotiva d’Italia». Come già anticipato dalle indiscrezioni,l’assessore alla Sanità e alGiulio, messo nell’angolo dalla Lega dopo le sue parole sui medici e sui ritardi sulle vaccinazioni in Regione. Al suo posto, a guidare l’assessorato dele ad assumere la vicepresidenza dellatorna in scena Letizia, ex sindaca di Milano ed ex ministra dell’Istruzione del governo Berlusconi 2001-2006. Allasi uniranno anche la leghista Alessandra Locatelli con delega alla Famiglia, Solidarietà sociale e ...

DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - carlaruocco1 : Non sono ammessi errori ora! Abbiamo avanti un percorso pieno di insidie! Non stiamo parlando del vaccino antinflu… - AAntifahier : #Sicilia in zona arancione da lunedì fino al 15 insieme a Calabria Veneto Emilia-Romagna e Lombardia. Ora vi raccom… - Robbetta : RT @Radio1Rai: ??#Scuola Aumenta il numero delle regioni che rinviano oltre l‘11 gennaio il rientro in classe delle superiori. Dopo Veneto,… - GiovannaConfal5 : RT @EspostiMario: Ma i destroidi della Lega e di Forza Italia non hanno nulla da dire. In Lombardia la Moratti non è stata votata da nessun… -