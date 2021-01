LIVE Fognini-Vrbensky 6-4 7-6 | ATP Antalya in DIRETTA | esordio vincente dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6!!! L’azzurro vince il tie-break e il match!!!!! 7-4 Servizio e drittodi!!!! 6-4forza ancora col rovescio lungolinea ma tira in rete! Match point per l’azzurro. 5-4domina lo scambio col dritto e chiude con un colpo ad incrociare fantastico!!! 4-4 Che punto di!!!!! L’azzurro in recupero trova un dritto lungolinea imprendibile!!!!! 3-4 Brutto errore diche sbaglia un back abbastanza semplice. 3-3prova a chiudere con un rovescio lungo linea decisamente complicato e sbaglia. Si gira in parità. 2-3esagera nel tentativo di spingere col dritto e sbaglia. 1-3 Fantastico ...