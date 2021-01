I Trumpers italiani s’attaccano a un tatuaggio che non è una ‘falce e martello’

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nelle ultime ore (anzi, da qualche settimana), in Italia si è diffuso uno strano movimento: quelli che difendono a prescindere, nonostante le evidenze, Donald Trump. Insomma, i QAnon tricolore che parlano ancora di deep state e inventano bufale su bufale per cercare di screditare il risultato (confermato da tutti, anche dalla giustizia americana) delle ultime Presidenziali USA. Poi sono arrivati i fatti di Capitol Hill e anche lì i trumpistihanno proseguito imperterriti nella creazione ad hoc e condivisioni di fake news. Uno dei tanti casi è ilfalce e martello sulla mano di uno degli occupanti del Campidoglio. Peccato che non l’unica cosa falciata a martellata sia il buon senso. LEGGI ANCHE > Jake Angeli, il manifestante con le corna, è chiamato «lo sciamano di QAnon» Partiamo da uno dei tanti tweet (ma si trovano anche su ...