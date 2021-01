Falconara | focolaio Covid nella casa per anziani | ospiti e personale positivi

Leggi su ck12

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tutte glirisultatiin seguito alscoppiato all’interno della struttura perdisono stati trasportati in ospedale. PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty ImagesEnnesimoin unaper. Questa volta è successo a, comune in provincia di Ancona, dove è risultata positiva alla quasi totalità dei pazienti, insieme alsocio sanitario. La struttura in cui si è diffuso il virus è laAlbergo Clorinda Gerundini, che dal 1965 si occupa dell’assistenza alle persone anziane. Al momento non si è ancora risaliti all’origine del. Ti potrebbe interessare ...